Satelity Starlink nad Polską. Poznaj harmonogram przelotów na maj 2021 roku

Czym jest projekt Starlink?

Starlink to system satelitarny telekomunikacyjny, który firma SpaceX (założona przez Elona Muska) stworzyła w 2015 roku. Satelity mają latać na niskiej orbicie okołoziemskiej, a ich głównym zadaniem jest zapewnienie dostępu do szybkiego internetu – bez względu na to, w jak odległym zakątku świata będzie znajdował się użytkownik.