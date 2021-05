Satelity Starlink nad Polską. Wiemy, kiedy obserwować kosmiczny pociąg

Kosmiczny pociąg, czyli sznur satelitów Starlink Elona Muska i SpaceX to widowiskowe wydarzenie, które bez problemu możemy obserwować bez dodatkowego sprzętu. W maju mieliśmy już kilka okazji obserwować je nad Polską, ale jeśli przegapiliście, to wydarzenie to w tym miesiącu będzie jeszcze kilka okazji, by dostrzec "Starlinki".