Samobieżne moździerze M120 RAK w Ukrainie. To pierwsze takie zdjęcie

Polska poza armatohaubicami Krab zdecydowała się przekazać Ukrainie 24 samobieżne moździerze M120 RAK. Decyzja o ich przekazaniu zapadła w kwietniu 2023 r., ale obiecane Raki mogły zostać dostarczone do Ukrainy parę miesięcy później. Jest to bardzo istotne wzmocnienie możliwości, ponieważ moździerze M120 RAK należą do jednych z najnowszych systemów tego typu na świecie.

M120 RAK — samobieżny moździerz światowej klasy z Polski

M120 RAK to samobieżny moździerz, który został zaprojektowany i wyprodukowany przez polską firmę Hutę Stalowa Wola (HSW). Jest to nowoczesna konstrukcja wykorzystująca kołowe podwozie Rosomaka, ale HSW opracowało też wariant z podwoziem gąsienicowym oznaczony jako M120G Rak.

Jednym z kluczowych aspektów, które wyróżniają polski moździerz na tle innych, jest autonomia systemu wieżowego. To oznacza, że wieża, w której umieszczony jest moździerz, jest niezależnym elementem, który można umieścić na dowolnym podwoziu. Nie musi to być wcale pojazd, ponieważ wieżę można zastosować jako element stałych umocnień lub jako uzbrojenie jednostek pływających. Jest to podobna koncepcja to tej, jaką stosują Norwegowie w swoim moździerzu NEMO.

Wieża M120 Rak zawiera moździerz kal. 120 mm z lufą o długości 25 kalibrów wraz z całym niezbędnym osprzętem i środkami komunikacji. Warto dodać, że moździerze M120 RAK są zintegrowane z systemem zarządzania walką TOPAZ, co oznacza możliwość otrzymywania danych o celach w czasie rzeczywistym od np. dronów FlyEye.

Jednostka ognia Raka, czyli ilość pocisków, które może wystrzelić to 46 sztuki. Co więcej, moździerz jest gotowy do prowadzenia ognia zaledwie 30 sekund po zatrzymaniu, co jest niezwykle ważne w dynamicznych warunkach pola bitwy. Zasięg strzału moździerza waha się w zakresie od 7 do 12 kilometrów, w zależności od rodzaju użytej amunicji.

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski