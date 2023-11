Pancerne marzenia Hyundaia. Chcą sprzedać Ukrainie "Białego Tygrysa"

Będący jednym z partnerów konferencji Hyundai Rotem Company przedstawił swoje plany ekspansji na nasz europejski rynek z uwzględnieniem Ukrainy. Ta po wojnie będzie potrzebowała nawet nie setek, a paru tysięcy transporterów opancerzonych. To sprawia, że tamtejszym rynkiem interesują się w zasadzie wszyscy więksi gracze, poczynając od polskich firm po niemieckie, francuskie, a na południowokoreańskich kończąc.

Koreańczycy w ostatnich latach intensywnie promują swój ośmiokołowy transporter opancerzony WAV znany też jako K808 bądź "Biały Tygrys". Swego czasu ta konstrukcja była nawet rozważana jako następca transporterów KTO Rosomak. K808 to transporter opancerzony o masie bojowej nieco poniżej 23 ton zdolny do przewożenia dziewięciu żołnierzy plus dwóch członków załogi.