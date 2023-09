Moździerze M120 Rak dla Wojska Polskiego. Podhalańczycy z nowym sprzętem

Moździerze samobieżne M120 Rak są dostarczane do jednostek Wojska Polskiego od 2016 roku. Do tej pory podpisano trzy umowy, w wyniku których do jednostek trafiają Kompanijne Moduły Ogniowe (KMO) – czyli moździerze wraz z artyleryjskimi wozami dowodzenia. Realizacja tej części zamówienia potrwa do końca 2024 roku