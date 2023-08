Są grozą Rosjan na froncie. Teraz szykują się do wyjazdu na ulice Warszawy

Rodzime armatohaubice produkowane przez Hutę Stalowa Wola są cenione przede wszystkim za celność i skuteczność przeprowadzanych przy ich pomocy ataków. Rosjanie zdają sobie sprawę z zagrożenia, jakie stwarzają, w związku z czym starają się za wszelką cenę eliminować te jednostki. Kraby wykorzystują amunicję kal. 155 mm i pozwalają na rażenie celów na dystansie do ok. 40 km, przy szybkostrzelności wynoszącej maksymalna sześć strzałów na minutę. Posiadają gąsienicową trakcję i silnik o mocy 1000 KM, są mobilne i potrafią rozpędzać się do ok. 60 km/h.