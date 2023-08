Rosjanie przekazali, że Rosomak został zniszczony przez artylerzystów Zachodniego Okręgu Wojskowego w rejonie Kupiańska. Na dostępnym nagraniu nie widać skutków ataku, ani zakresu zniszczeń, a jedynie moment, w którym Rosomak został trafiony przy pomocy moździerza kal. 82 mm. Jest to pierwsza odnotowana strata sprzętu dostarczonego przez Polskę, który pod koniec lipca zaczął pojawiać się w Ukrainie.

Na razie nie wiadomo, ile Rosomaków trafiło już do Ukrainy i czy dostawy zostały zrealizowane w całości. Kołowe transportery opancerzone można jednak zobaczyć już na polu walki. Jest to rozwiązanie opracowane przez polskie przedsiębiorstwo Rosomak S.A. i dostępne w licznych wersjach, dostosowanych do pełnienia różnorodnych zadań. Przykładowo, jednym z podstawowych zadań wersji bojowej jest walka z lekko opancerzonymi pojazdami oraz piechotą.