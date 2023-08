Ukraina i Turcja zawarły umowę. Losy dronów Bayraktar przesądzone

Pierwsze informacje na temat tego przedsięwzięcia pojawiły się w przestrzeni publicznej już wiele miesięcy temu. Sytuację skomplikowała jednak rosyjska agresja. Chociaż wojna w Ukrainie wciąż trwa, Ukraina i Turcja doszły do porozumienia i postanowiły dłużej nie czekać. Jak powiedział Kostiantyn Waszczenko, sekretarz stanu w ministerstwie obrony Ukrainy, centrum serwisowe powinno powstać "w najbliższej przyszłości".

W początkowej fazie wojny drony Bayraktar TB2 mocno dawały się we znaki rosyjskiej armii. Z czasem liczba ataków z ich wykorzystaniem mocno się zmniejszyła. Tureckie jednostki wciąż są jednak obecne na froncie i pomocne np. podczas prowadzenia rozpoznania powietrznego. Ukraina jest aktualnie drugim co do wielkości użytkownikiem Bayraktar TB2 na świecie.