Pojawiły się na polskim niebie. MON mówi o sukcesie

FA-50 to koreańskie samoloty bojowe produkowane przez Korea Aerospace Industries. W 2022 r. Polska zdecydowała się na zakup 48 egzemplarzy tych jednostek. Kilka tygodni temu dwa pierwsze FA-50 dotarły do Polski na pokładzie Boeinga 747 . Wedle zapowiedzi polskiego rządu do końca tego roku uda się odebrać 12 egzemplarzy z zamówionej puli. Na pozostałe trzeba będzie poczekać dłużej, ponieważ ich dostawy mają rozpocząć się w 2025 r. Podpisując umowę Polska zagwarantowała sobie także pakiet szkoleń i wsparcie techniczne.

Prędkość maksymalna FA-50 sięga niespełna 1280 km/h (1,5 Ma), zasięg to ok. 1800 km. Piloci mogą operować tą jednostką na pułapie do ok. 14,5 km.