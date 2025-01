Włochy się zbroją. Zamawiają więcej Eurofighterów

Włochy są jednym z państw uczestniczących w programie budowy myśliwców Eurofighter i jednym z jego głównych użytkowników. Do tej pory włoskim siłom powietrznym dostarczono 96 myśliwców tego typu w trzech wariantach: Tranche 1 (28 szt.), Tranche 2 (47 szt.) i Tranche 3A (21 szt.). Trzy maszyny utracono w wyniku wypadków. Nowe myśliwce zastąpią w służbie najstarsze egzemplarze w wersji Tranche 1, które mają bardzo ograniczone zdolności do atakowania celów naziemnych i pod wieloma względami konstrukcyjnymi są niekompatybilne z nowszymi wersjami co czyni je drogimi w eksploatacji.