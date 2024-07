Włochy zbroją się po zęby. Zamówią nie tylko setki czołgów

Przypomnijmy, że samoloty Eurofighter Typhoon to konstrukcje, których historia sięga jeszcze lat 70. ubiegłego wieku. Wtedy bowiem w Europie pojawiła się konieczność wymiany starszych maszyn, które nie były już konkurencyjne z sowieckimi MiG-ami-29 i Su-27. Brytyjski RAF postanowił więc ogłosić konieczność zbudowania samolotu, który od początku określany był jako AST-396. Wkrótce jednak ewoluował do dzisiejszego Typhoona. Pierwszy jego oblot miał miejsce w marcu 1994 r.

Ten myśliwiec wielozadaniowy zbudowany w układzie kaczki jest napędzany dwoma silnikami dwuprzepływowymi EuroJet EJ200, które generują ciąg na pziomie 60 kN każdy (90 kN z dopaleniem). Rozpiętość skrzydeł Typhoona to niespełna 11 m, zaś jego długość sięga niemal 16 m przy masie własnej 11 ton. To parametry nieco zbliżone do amerykańskich F-16, jednak nieznacznie większe.

Eurofighter Typhoon rozpędza się do prędkości 2 Ma, czyli ok. 2100 km/h, natomiast jego prędkość przelotowa z pełnym uzbrojeniem sięga 1,3 Ma (ok. 1600 km/h). Maszyna może pracować na pułapie 18,3 km, zaś jej zasięg wynosi ok. 3700 km. Podstawowym elementem uzbrojenia Typhoona jest działko Mauser BK-27 kal. 27 mm, jednak na podwieszanych węzłach mogą się znaleźć różnego rodzaju pociski rakietowe (m.in. AGM-84, AIM-9 Sidewinder, AIM-120, Storm Shadow), ale też inteligentne bomby typu Paveway i JDAM.