Problemy mocarstwa NATO. Niemcy blokują zakup myśliwców

Tureckie władze długo miały nadzieję na pozyskanie F-35, ale wobec napięć w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi (wynikających m.in. z prób Ankary mających na celu utrzymanie dobrych stosunków dyplomatycznych z Rosją i odmowy przekazania systemów S-400 Ukrainie ) finalnie będą musiały obejść się smakiem. Pewien powiew optymizmu przyniosła zgodna na transfer do Turcji myśliwców F-16 , ale to nie wystarczy na pokrycie potrzeb.

Problem w tym, że Eurofighter Typhoon to efekt kooperacji czterech europejskich państw - Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoch i Niemiec. W związku z tym do "dobicia targu" potrzeba zdecydowanie więcej zgód.

Jak zauważa portal Defence Express specjalizujący się w tematyce militarnej, "Niemcy na dziś nie planują zgodzić się na sprzedaż Eurofighter Typhoon". To podtrzymanie stanowiska, jakie Berlin utrzymuje od dłuższego czasu, a które było argumentowane m.in. sporami dotyczącymi wejścia Szwecji do NATO, kwestiami praw człowieka w Turcji oraz jej stosunku do wojny Izraela z Hamasem.

Przypomnijmy, że Eurofigher Typhoon to dwusilnikowy myśliwiec wielozadaniowy zbudowany w układzie kaczki. Napędzają go silniki Eurojet EJ200, dzięki którym maszyna jest w stanie osiągać prędkość do 2 Ma (ok. 2120 km/h). Cechuje się przy tym długością prawie 16 m oraz wysokością ok. 5,3 m. Waży 11 t.