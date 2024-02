Indonezja ma problem z zakupem używanych Mirage’ów

Dżakarta planowała przejąć całą flotę należącą do emiratu: dziewięć maszyn jednomiejscowych (2000-5EDA) i trzy dwumiejscowe (2000-5DDA), których średni wiek to trochę ponad dwadzieścia pięć lat. Mirage’e trafiłyby do bazy Supadio na wyspie Borneo, skąd jest łatwy dostęp do przestrzeni powietrznej nad Morzem Południowochińskim.

Wartość transakcji miała wynosić niespełna 800 milionów dolarów. Kontrakt w tej sprawie podpisano już w styczniu ubiegłego roku, a pośrednikiem w negocjacjach było czeskie Excalibur International. Zakładano wówczas, że wszystkie samoloty trafią do Indonezji do stycznia 2025 roku.

Przez dłuższy czas faworytem do przejęcia tych myśliwców była firma Ares (Advanced Redair European Squadron), chcąca za ich pomocą oferować na europejskim runku usługi "agresorów". W sprawę wmieszała się jednak właśnie Indonezja. Mirage’e uznano za atrakcyjną opcję głównie dlatego, że są to płatowce są mało zużyte, a ich francuska proweniencja dałaby okazję do wdrożenia się do współpracy z Dassaultem, zanim do Indonezji trafią nowe samoloty bojowe. Dżakarta mogłaby też od razu wycofać ze służby wszystkie Su-27 i Su-30, których utrzymanie w stanie pełnej sprawności technicznej nawet przed napaścią Rosji na Ukrainę było utrudnione ze względu na problemy z dostawami części.