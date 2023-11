Myśliwiec, którego nikt nie chce? Rosja stoi w obliczu porażki eksportowej

Dubai Air Show to wydarzenie, na którym najważniejsi gracze branży lotniczej z całego świata prezentują najnowsze rozwiązania technologiczne i zawierają kontrakty opiewające na potężne kwoty. Na targach, w tym roku odbywających się w dniach 13-17 listopada, nie zabrakło przedstawicieli rosyjskiej firmy Suchoj. Co więcej, na miejscu pojawili się również rosyjscy piloci, którzy uczestniczyli w pokazach lotniczych.

Najwyraźniej nie jest on duży, bo oprócz Rosji myśliwce Su-35S posiadają obecnie jedynie Chiny (łącznie 24 maszyny). Jest to wynik umowy o wartości 2,5 miliarda dolarów zawartej w listopadzie 2015 r. Warto jednak wspomnieć, że Moskwa i Pekin rozmowy o potencjalnej sprzedaży Su-35S rozpoczęły już w 2011 r., a wstępna umowa sprzedaży została zawarta w 2012 r. Iran miał być kolejnym państwem, które otrzyma 24 myśliwców Su-35 (niektóre źródła mówią nawet o 50). Plany te stoją jednak pod dużym znakiem zapytania. Serwis Eurasian Times zwrócił uwagę na doniesienia irańskich mediów, zgodnie z którymi plany dotyczące rosyjskich myśliwców mogły ulec zmianie, a Iran ostatecznie zdecyduje się na produkcje własnych maszyn.

Konkurencja na rynku myśliwców jest całkiem spora, a wielu ekspertów zwraca uwagę, że Su-35 nie jest tak dobrą maszyną, jak widzi ją Rosja. Przykładowo, emerytowany pilot US Air Force F-16 podpułkownik Dan Hampton, którego uznaje się za jednych z najwybitniejszych pilotów ery postzimnowojennej, w rozmowie z "Voice of America" powiedział: "moja opinia i opinia większości zawodowych pilotów myśliwców jest taka, że Su-35 to typowa rosyjska maszyna i ładnie wygląda. Ładnie go malują, umieszczają na nim wszelkiego rodzaju fajne gwiazdki i tak dalej. Ale w rzeczywistości to nie jest taki dobry samolot. Ładnie wygląda na pokazach lotniczych, ale osobiście uważam, że to złom". Opinia pilota, który w swojej 20-letniej karierze odbył 151 lotów bojowych, jest bardzo skrajna.