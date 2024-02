Su‑75 nie budzi zainteresowania. Rosja robi wszystko by to zmienić

"Firma United Aircraft Corporation należąca do firmy Rostec otrzymała informację zwrotną od potencjalnych nabywców dotyczącą projektu Checkmate. Oprócz otrzymania dodatkowych wymagań, zgłaszanych przez potencjalnych nabywców, podjęto próbę optymalizacji kosztów i przeanalizowania niektórych rozwiązań technicznych. Pozwoliło to zwiększyć konkurencyjność i atrakcyjność komercyjną, a także zmniejszyć ryzyko techniczne podczas tworzenia tego jednosilnikowego samolotu produkcji krajowej" – miał przekazać Rostec.

Serwis The EurAsian Times zwraca uwagę, że podejmowane działania mogą być sposobem na zwiększenie zainteresowania Indii udziałem w rozwoju myśliwca Su-75. Kreml już w 2023 r. podczas wystawy Aero India próbował przekonać Delhi, aby kraj dołączył do programu.

Z dostępnych informacji wynika, że Su-75 Checkmate to maszyna zdolna do latania z prędkością 1,8 Macha, której zasięg operacyjny wynosi ok. 2800 km. Według Aviation Week jej maksymalna masa startowa wynosi 26 ton, co uwzględnia możliwość przenoszenia 7400 kg ładunku bojowego. Jak donosił już Łukasz Michalik, dziennikarz WP tech, zdaniem Rosjan Su-75 będzie zdolny do działania w warunkach silnych zakłóceń WRE (walki radioelektronicznej) i atakowania wielu celów jednocześnie.