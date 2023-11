Francja poderwała Mirage 2000-5. Myśliwce mają konkretny cel

Baltic Air Policing to misja NATO, którą utworzono w 2004 r. Decyzję argumentowano wtedy chęcią "zachowania suwerenności przestrzeni powietrznej krajów bałtyckich". Nie posiadają one własnych myśliwców mogących patrolować przestrzeń powietrzą i w razie konieczności reagować na zagrożenie w sposób, jaki przewiduje strategia Sojuszu. Od 2014 r., po aneksji Krymu przez Rosję, do Baltic Air Policing przykładana jest jeszcze większa waga.

Jak podano w krókim komunikacie, cztery francuskie myśliwce wystartują z bazy lotniczej w Luxeuil-Saint Sauveur i po pokonaniu wyznaczonej trasy dotrą do bazy w Szawlach na Litwie.

"Załogi dołączą do oddziału złożonego z ok. 100 lotników zaangażowanych we wsparcie sił litewskich i partnerów z NATO" – podało francuskie ministerstwo obrony.

Baltic Air Policing to misja, która ma charakter rotacyjny, zgodnie z założonym harmonogramem realizują ją siły powietrzne poszczególnych państw NATO dysponujących odpowiednimi myśliwcami. Francuzi przejmują kontrolę nad nadbałtyckimi krajami po Włochach. Będą odpowiadać za omawianą misję przez cztery miesiące.

Mirage 2000 to francuski myśliwiec, który został zaprojektowany właśnie w tym kraju. Był produkowany w latach 1983-2007, powstało łącznie ponad 600 egzemplarzy. To jednosilnikowy myśliwiec, w którym inżynierowie wykorzystali skrzydło delta. Osiąga prędkość 2,35 Ma (ok. 2900 km/h) i pułap do prawie 20 tys. m. Jego zasięg wynosi ok. 3900 km.

Mirage 2000-5 jest jednym z najbardziej zaawansowanych wariantów. To wersja wielozadaniowa jedno- lub dwumiejscowa wyposażona w radar RDY, pociski MICA IR/RF i usprawnione systemy elektroniczne. Piloci mogą wykorzystywać tu standardowe uzbrojenie w postaci działek lotniczych DEFA GIAT 554 kal. 30 mm oraz uzbrojenie powieszane na przygotowanych do tego zaczepach podskrzydłowych i podkadłubowych. Mogą być to nie tylko wspomniane pociski MICA IR/RF, ale także inne typu powietrze-powietrze oraz rakiety typu powietrze-ziemia.

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski