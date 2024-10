Łącznie Holandia przeznaczy dodatkowe 26 miliardów euro na realizację programów mających na celu rozbudowę zdolności odstraszania, co zapisano w nowej białej księdze bezpieczeństwa . Resort obrony zaznacza, iż najlepszą strategią unikania konfliktów zbrojnych jest rozbudowa potencjału w taki sposób, aby potencjalnych przeciwników trzymać na dystans.

Zakupy mają związek nie tylko z działaniami Federacji Rosyjskiej i rosnącymi napięciami na linii Moskwa–NATO. Holandia zwraca uwagę na Indochiny; konflikt w tym rejonie może zakłócić wymianę handlową między Europą a Azją. Resort obrony przyznał, że obecna sytuacja geopolityczna wymaga sił zbrojnych gotowych do działań w różnych rejonach świata i odpornych na działania hybrydowe.

Od 2015 roku Holendrzy leasingują osiem­naście niemieckich Leopar­dów 2A6MA2 tworzących kompanię w ramach niemiecko-holenderskiego 414. batalionu pancernego. Należy on do 43. Brygady Zmecha­ni­zowanej, organi­za­cyjnie połą­czonej z niemiecką 1. Dywizją Pancerną. Oczywiście nijak nie pozwoliło to uzupełnić gigantycznej luki powstałej po pozbyciu się lekką ręką własnych maszyn.