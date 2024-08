Pancerne bestie w polskim porcie. Przybyła kolejna dostawa

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Czołgi K2 - hybryda Leoparda 2 i Leclerca po Koreańsku

Czołgi K2 Black Panther to nowoczesna konstrukcja z Korei Południowej będąca generacyjnie odpowiednikiem najnowszych wersji czołgów Leopard 2 czy M1A2 Abrams. Jednakże czołg K2 Black Panther ma koncepcyjnie bardzo wiele wspólnego z francuskim czołgiem Leclerc, ponieważ podobnie jak on jest konstrukcją o masie około 55 ton obsługiwaną przez trzech członków załogi i wyposażoną w automat ładowania.

Dla porównania już bardziej sławna i znana zachodnia konkurencja to maszyny masie ponad 70 ton, co jak pokazała wojna w Ukrainie bywa czasem problematyczne. Nie bez powodu wszystkie propozycje czołgów przyszłości prezentowane podczas targów Eurosatory 2024 mają masę zredukowaną do nieco ponad 50 ton. Jeśli to tej masy dodamy mocny silnik diesla o mocy 1500 KM, to K2 staje się bardzo zwinną maszyną.

Co więcej, koncepcja trzech członków załogi była bardzo pożądana dla Polski, ponieważ pozwala bez problemu przeszkolić obecne załogi czołgów T-72 oraz PT-91 Twardy co nie jest takie proste w przypadku przesiadki na Leopardy bądź Abramsy mające czteroosobową załogę.

Zobacz także Brygada pancerna Niemiec 20 km od Białorusi. Budowa bazy już ruszyła

Amunicja w przypadku czołgów K2 jest odizolowana od załogi, a pierwszy rzut załadowany w automacie znajduje się w niszy wieży, przez co nie jest to wyrok śmierci dla załogi w przypadku zapłonu amunicji, jak ma to miejsce w poradzieckich maszynach. Automat pozwala na osiągnięcie stałej szybkostrzelności ok. 10 strz./min podczas ruchu bądź postoju.

Z kolei zastosowana armata kal. 120 mm CN08 o długości 55 kalibrów jest bardzo podobna do tej z czołgów Leopard 2A6. Pozwala to na bardzo celne strzelanie na duże odległości oraz pokonywanie nawet najcięższego pancerza przez czołgi pokroju T-80BWM czy T-90M nie będą problemem.

Dodatkowo czołg może zostać wyposażony w system obrony aktywnej KAPS (Korean Active Protection System) zdolny do zestrzeliwania nadlatujących przeciwpancernych pocisków kierowanych, ale niestety nie znajduje się na polskich czołgach. Jest to rozwiązanie bardzo zbliżone do izraelskiego systemu Trophy HV doskonale radzącego sobie podczas walk w Strefie Gazy.

Zobacz także Ukraiński czołg M1A1 Abrams w akcji. Jego wzmocnienia zaskakują

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski