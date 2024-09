Duży problem Filipin. Rozwiązanie przyszłości podsuwa Korea

KF-21 jest najnowszym myśliwcem oferowanym przez południowokoreański koncern lotniczy KAI – ten sam, który produkuje również samoloty szkolno-treningowe i szkolno-bojowe T-50 i FA-50. Te ostatnie już od kilku lat są w uzbrojeniu Filipin stanowiąc podstawę ich lotnictwa bojowego. Jednak w obliczu coraz częstszych konfrontacji z Chinami i nadal rosnącego zagrożenia większym konfliktem Filipiny podjęły decyzję, że potrzebują maszyn bardziej zaawansowanych. KF-21 jest zaliczany do myśliwców generacji 4+. Ogółem Filipiny zamierzą przeznaczyć na modernizację całych sił zbrojnych 33 mld dolarów.

KF-21 dopiero w czerwcu tego roku wszedł do produkcji seryjnej. Siły Powietrzne Korei Południowej zamówiły pierwszą serię 20 samolotów tego typu, a pierwsze egzemplarze mają trafić do służby liniowej w 2026 r.. Docelowo mają zamiar pozyskać 100-120 myśliwców tego typu. W program budowy tego samolotu jest zaangażowana również Indonezja. Cały czas są poszukiwani również inni potencjalni partnerzy przemysłowi. Kilka miesięcy temu rozmowy na temat możliwości przyłączenia się do programu KF-21 toczono z przedstawicielami polskiego ministerstwa obrony.