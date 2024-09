Niezidentyfikowany obiekt latający zestrzelony nad Kanadą. F‑22 Raptor znowu w akcji

Serwis Space24 zauważa, że pilot Raptora do samego końca nie wiedział, czym dokładnie jest unoszący się w powietrzu, cylindryczny obiekt, który atakuje. Według lakonicznej informacji udzielonej przez Kanadyjczyków był to " mały metaliczny balon z dołączonym ładunkiem ".

Jak podaje Fox News, to jeden z trzech obiektów latających, jakie zostały zniszczone po zestrzeleniu przez Amerykanów chińskiego balonu szpiegowskiego, co miało miejsce 4 lutego 2023 r. W wygłoszonym przez prezydenta Bidena komunikacie pojawiło się jednak zastrzeżenie, że żaden z nich nie miał związku z chińskim balonem .

Użyty do zestrzelenia balonu AIM-9X Sidewinder to pocisk powietrze-powietrze krótkiego zasięgu, produkowany przez koncern RTX. Jest to wersja rozwojowa pocisku AIM-9, opracowanego w Stanach Zjednoczonych na początku lat 50. XX wieku.