Tajemniczy obiekt nad Ukrainą? Rosjanie mogą testować S-70

S-70 Ochotnik to bezzałogowiec zaprojektowany w układzie latającego skrzydła w technologii tzw. stealth (o obniżonej wykrywalności). Wiadomo, że maszyna ma masę startową ok. 25 ton i pozwala rozwinąć prędkość maksymalną równą 1400 km/h, jednak przelotowa wynosi ok. 900 km. S-70 może pracować na maksymalnym pułapie 10,5 km i osiąga zasięg do 6 tys. km.