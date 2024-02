Rzeź Rosjan pod Awdijiwką. Tracą czołg za czołgiem

Jak wyliczają analitycy i obserwatorzy wojny w Ukrainie, od czasu rozpoczęcia ofensywy na Awdijiwkę na początku października 2023 r. rosyjskie oddziały straciły ponad 200 czołgów. Znajdujące się w defensywie ukraińskie brygady wypadają pod tym względem zdecydowanie lepiej - udokumentowano niespełna 20 strat ich czołgów. Brytyjskie ministerstwo obrony podało w styczniu br., że od początku wojny armia Putina straciła ok. 2600 czołgów . Na oddziały ścierające się pod Awdijiwką przypada więc niemal 10 proc. ogólnej liczby zniszczonych rosyjskich czołgów.

Dla Rosjan może być to bolesne tym bardziej, że skierowali pod Awdijiwkę wcale nie najstarsze i najgorsze czołgi widywane w innych rejonach . Zdjęcia, nagrania oraz relacje ukraińskich żołnierzy pozwalają ocenić, że pod Awdijiwką najczęściej eliminowano czołgi T-72 i T-80. Udało się też zniszczyć kilka maszyn z rodziny T-90, które są zaliczane do najlepszych czołgów Rosjan .

Czołgi T-72 pojawiły się w służbie na początku lat 70. Ich podstawowe uzbrojenie stanowi armata kal. 125 mm 2A46M. Poza tym załoga ma do dyspozycji dwa karabiny maszynowe kal. 7,62 mm oraz wielkokalibrowy karabin maszynowy DSzK lub NSW kal. 12,7 mm. T-80 to natomiast najbardziej zaawansowane produkowane seryjnie czołgi ZSRR, które wyróżniają się turbiną gazową w roli napędu. Rosjanie wyprodukowali wiele wariantów, najnowszy to T-80BWM, w którym armata kal. 125 mm może strzelać przeciwpancernymi pociskami kierowanymi 9K112 Kobra i 9K119 Refleks.