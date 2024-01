Rosyjskie czołgi lepsze od niemieckich? Wskazali jeden element

Wspomniana jednostka napędowa – jak podaje Bulgarian Military – w istocie zasługuje na uwagę, ponieważ w jej konstrukcji zastosowano turbinę gazową zamiast wykorzystywanych wcześniej tradycyjnych silników wysokoprężnych. To rozwiązanie, które generalnie pozwala uzyskać o wiele większą moc jednostki oraz utrzymać wydajną pracę .

Turbiny gazowe (jak GTD-1250) są uznawane jako jedne z najbardziej wydajnych jednostek napędowych w czołgach z uwagi na możliwość natychmiastowe dostarczanie pełnej mocy do czołgu. Wpływa to przede wszystkim nie tylko na dynamikę wozu podczas poruszania się po równym terenie, ale też ułatwia manewrowanie w trudnych miejscach, gdzie błoto i śnieg mogą sprawiać trudności dla wielu innych konstrukcji, m.in. tych, które są napędzane silnikami wysokoprężnymi.

Działanie GTD-1250 opiera się o trójstopniowy układ turbinowy. Obecna w nim turbina wysokiego ciśnienia napędza sprężarkę wysokiego ciśnienia, z kolei druga turbina – niskiego ciśnienia – służy do napędzania sprężarki niskiego ciśnienia i generator. W trzecim stopniu układu znajduje się turbina spalinowa, służąca do ogólnego napędzania obiegu parowego. Taka konstrukcja pozwala na efektywny transfer energii i gwarantuje jednostce sprawność cieplną do 40 proc.