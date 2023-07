Przeleżał ponad rok na dnie rzeki. Ukraińcom udało się go wyłowić

Trwająca wojna w Ukrainie dostarczała nam już informacji i materiałów pokazujących wykorzystywanie przez Ukraińców sprzętu zabranego Rosjanom. Teraz historia się powtarza, ale o najnowszą zdobycz nasz wschodzi sąsiad nie musiał toczyć bezpośredniego starcia z wrogiem. Czołg T-72 został odnaleziony na dnie rzeki Desna w obwodzie czernihowskim. Dzięki wspólnym wysiłkom kilku jednostek udało się go wydobyć na powierzchnię. Wszystko wskazuje na to, że po renowacji trafi on na front, ale już po ukraińskiej stronie.