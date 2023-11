Koszmar Rosjan pod Awdijiwką trwa. Ukraina zniszczyła kolejny Su-25

Jak zaznaczył, to już ósmy tego typu samolot Rosjan zniszczony na kierunku Awdijiwki od początku intensyfikacji operacji szturmowych w tym regionie, czyli od 10 października.

Już wcześniej pojawiały się doniesienia mówiące o tym, że samoloty Su-25 są stosunkowo łatwym celem dla systemów obrony powietrznej stosowanych przez Ukraińców. Su-25 są w stanie operować na pułapie sięgającym maksymalnie 7 tys. m. Znacznie trudniej dosięgnąć natomiast Su-35 i Su-34, które również są wykorzystywane przez Rosjan. Z tego powodu one są "stosunkowo bezpieczne".

Su-25 najczęściej służą Rosjanom jako wsparcie dla operacji naziemnych w obwodach donieckim i zaporoskim. To dwusilnikowe samoloty szturmowe z końca XX wieku. Mierzącą ponad 15,5 m długości i niemal 5 m wysokości przy wadze ok. 9,5 t. Są zdolne do przenoszenia uzbrojenia o masie nawet 4,3 t, które może być podwieszane na 10 węzłach pod skrzydłami. W standardzie posiadają działko strzeleckie kal. 30 mm.