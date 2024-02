Duma Putina spotkała się z ukraińskimi dronami. Wygląda teraz jak szwajcarski ser

"Skuteczność ognia dronów FPV oraz zrzucających subamunicję vs jest niewiele wyższa do typowej skuteczności ręcznej broni przeciwpancernej. Dalej średnio konieczne jest od 4 do 6 trafień w pojazd aby go wyeliminować z walki lub zniszczyć. Oczywiście istnieją filmy przedstawiające fartowne trafienia na zasadzie - uderzenie drona - eksplozja pojazdu ale statystyka tam gdzie widać szereg ataków pokazuje że nawet precyzyjnie kierowane drony FPV potrzebują z reguły 4-6 trafień. Skuteczność ręcznej broni ppanc w Czeczenii czy Donbasie 2014-2015 pokazywała mniej więcej 5-8 trafień. Zatem kierowana broń oczywiście jest skuteczniejsza ale...przepaści nie ma" - napisał na swoim profilu w serwisie X.