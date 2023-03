US Space Force wyciąga wnioski z wojny w Ukrainie

Jako przykład Saltzman wskazał tworzony przez firmy należące do Elona Muska system telekomunikacyjny Starlink oparty na konstelacji ponad 3 tysięcy satelitów (docelowo ma to być około 12 tysięcy). Od rozpoczęcia inwazji do Ukrainy wysłano tysiące terminali pozwalających na podtrzymanie łączności satelitarnej na terenach objętych walką. Mimo prób zakłócenia podejmowanych przez rosyjskie wojska walki radioelektronicznej programiści Starlinka poprzez dynamicznie wprowadzane poprawki w oprogramowaniu byli w stanie ograniczyć negatywne skutki zagłuszania.

Dla porównania: satelity konstelacji Satellite Data System mają masę kilku ton (nie przekraczającą 7 ton, co wynika z możliwości rakiet użytych do wynoszenia ich w kosmos), z kolei standardowy satelita konstelacji Starlink generacji v1.5 ma masę niecałych 300 kilogramów. Taka dysproporcja przekłada się na liczbę wyprodukowanych i dostarczonych na orbitę obiektów.

Generał podkreślił, że problemy wojsk inwazyjnych powinny być przestrogą dla wszystkich służb. W dobie wielodomenowego pola bitwy właściwe wyszkolenie żołnierzy i przygotowanie struktur jest konieczne do wykonania powierzonej misji. Saltzman na tym przykładzie przedstawił jeden z celów dowodzonego przez niego rodzaju sił zbrojnych: zapewnienie właściwego przeszkolenia wszystkim operatorom, przygotowanie procedur i procesów oraz koniecznej do tego infrastruktury.

Do odpowiedzialności US Space Force należy także walka orbitalna, ale tutaj rozpościera się zasłona tajemnicy i nie wiemy, jak dokładnie wyobraża ją sobie Pentagon. Wiadomo jednak, iż USA dysponują pociskami zdolnymi do zwalczania satelitów, a także prowadzą zaawansowane prace nad autonomicznymi orbiterami (na zdjęciu tytułowym i powyżej) zdolnymi do długotrwałej obecności w przestrzeni kosmicznej.