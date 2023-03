Dania zastąpi przekazane Ukrainie Caesar-y izraelskim uzbrojeniem

Decyzja ta uzasadniona jest koniecznością zastąpienia luki powstałej po przekazaniu Ukrainie wszystkich 19 francuskich armatohaubic CAESAR. Duńskie media zwracają uwagę na fakt, że wybór izraelskiego uzbrojenia jest kolejną próbą zdobycia duńskich kontraktów zbrojeniowych przez Elbit.

Część komentatorów zauważa, że potencjalne skierowanie zamówień do Izraela tłumaczy decyzję o przekazaniu, w zasadzie lekką ręką, praktycznie całej artylerii znajdującej się na wyposażeniu duńskich wojsk lądowych. Na wyposażeniu Hæren pozostają jeszcze moździerze samobieżne kalibru 120 milimetrów osadzone na transporterach opancerzonych Piranha V.

W 2017 r. duński rząd zawarł kontrakt z francuską spółką Nexter na dostawę piętnastu CAESAR-ów, z opcją rozszerzenia zamówienia o kolejne sześć haubic. Dwa lata później zamówienie rozszerzono o cztery systemy. Było to drugie postępowanie mające wyłonić następcę gąsienicowych haubic samobieżnych M109A3DK. Pierwszy przetarg w 2015 roku wygrał Elbit, oferujący właśnie ATMOS-a, ale z powodów politycznych Kopenhaga nie zamierzała kupować uzbrojenia z Izraela i anulowała przetarg.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Polacy przekażą Leopardy Ukrainie? Generał: Musimy myśleć o sobie

Przedmiotem negocjacji jest kupno dziewiętnastu armatohaubic ATMOS oraz i wieloprowadnicowych systemów rakietowych PULS. Według duńskiego portalu Altinget łączna kwota transakcji opiewać ma na sumę 1,74 miliarda koron duńskich (1,11 miliarda złotych), z czego 940 milionów mają kosztować same PULS-y. Wybór padł na izraelskie produkty z powodu szybkiego terminu dostaw.

Już tej wiosny do Danii ma dotrzeć pojedynczy ATMOS przeznaczony do testów i zapoznania się artylerzystów z systemem. Właściwe dostawy haubic miałby odbyć się już w przyszłym roku. Również do przyszłego roku trwałyby dostawy PULS-ów, jednak pierwsze egzemplarze miałyby dotrzeć w roku 2023. Według Altinget dostawy konkurencyjnych systemów mogłyby rozpocząć się dopiero dwa lata od podpisania umowy.

Źródło zdjęć: © Philippine Army ATMOS filipińskich wojsk lądowych podczas ćwiczeń poligonowych.

ATMOS 2000 (Autonomous Truck Mounted Howitzer System) to armatohaubica samobieżna kalibru 155 milimetrów posadowiona na podwoziu kołowym Tatry T815 VVN w układzie 6 × 6 lub 8 × 8. Wyposażona jest w skomputeryzowany system wykrywania celów i kierowania ogniem. Donośność wynosi 41 kilometrów przy strzelaniu pociskami Extended Range Full Bore Base Bleed. W komunikacie Forsvarsministeriet nie określono wybranego wariantu nośnika.

Elbit opracował ATMOS-a z myślą o eksporcie. Do tej pory trafił na uzbrojenie artylerzystów w Ugandzie (sześć sztuk w dwóch transzach), Rwandzie (trzy), Zambii (sześć w wersji ATMOS M-46 kalibru 130 milimetrów), Azerbejdżanie (pięć), Filipinach (dwanaście) i Tajlandii (łącznie czterdzieści sześć). Na początku stycznia rząd Kolumbii również poinformował o wyborze ATMOSA, zrezygnowawszy z francuskich CAESAR-ów, których wybór ogłosił zaledwie kilka dni wcześniej.

Zupełnym zaskoczeniem jest decyzja rządu w Kopenhadze o wyborze systemu PULS (Precise & Universal Launching System). Wprowadzenie do eksploatacji haubic samobieżnych znacząco poprawi, a w zasadzie odbuduje możliwości duńskiej artylerii, zaś wprowadzenie PULS-ów stanowić będzie bez dwóch zdań nową jakość. System opracował w 2018 rok Elbit Systems. Stanowi on modernizację systemu używanego przez Siły Obronne Izraela oraz Azerbejdżan.

PULS składa się dwóch wielofunkcyjnych modułów startowych, osadzonych na kołowym podwoziu ciężarowym w układzie 6 × 6 lub 8 × 8. Moduły przystosowane są do przenoszenia pocisków rakietowych kalibru 122 i 160 milimetrów. Zapas amunicji wynosi odpowiednio osiemnaście i dziesięć sztuk na moduł. Maksymalna donośność to 40 kilometrów. PULS może również wykorzystywać amunicję precyzyjną EXTRA i Predator Hawk, co pozwala razić cele odległe odpowiednio o 150 i 300 kilometrów.

W grudniu ubiegłego roku Elbit i niemiecka spółka Krauss-Maffei Wegmann (KMW) podpisały porozumienie, którego głównym punktem jest promocja opracowanej koncepcji Euro-PULS. Rozwiązanie to promowane jest jako następca systemów M270 MLRS, znajdujących się na uzbrojeniu państw europejskich.

System Euro-PULS oparto na wyrzutni PULS, dostosowanej przez KMW do standardów europejskich. Dać to możliwość zintegrowania każdej rakiety zgodnie z wymaganiami użytkownika. Według producenta koncepcję zaoferowano pierwszym europejskim klientom. Być może właśnie Dania będzie pierwszym europejskim państwem, które zdecydowało się na takie rozwiązanie. Z pewnością jeśli doszłoby do zawarcia umowy, Elbit zyska ogromną szansę na podbój europejskiego rynku.