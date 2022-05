Pomoc prosto z Danii. Ukraina może otrzymać pojazdy Piranha III

Piranha to rodzina kołowych wozów bojowych opracowana przez szwajcarską firmę Mowag, funkcjonującą obecnie pod nazwą General Dynamics European Land Combat Systems. Wóz jest na wyposażeniu wielu armii świata, a wkrótce – za sprawą Danii – 25 egzemplarzy może trafić do Ukrainy.

Warto odnotować, że Kopenhaga podjęła decyzję o przeznaczeniu 22 mln euro na kompleksowy program wsparcia dla Ukrainy już w styczniu br ., a więc jeszcze przed rosyjską inwazją na pełną skalę. Dania chciała w ten sposób pomóc Kijowowi, która zmagała się wówczas z konfliktem w Donbasie. Sprawdźmy, czym odznacza się pojazd Piranha III, który może wkrótce trafić do Ukrainy.

Obecnie Duńczycy używają nowszych wersji Piranha IIIH i Piranha IIIC, które mają zostać ostatecznie zastąpione przez Piranha V. Jest to pojazd, który – oprócz Kopenhagi – zdobył uznanie kilku europejskich państw. Wozy są eksportowane m.in. do Hiszpanii, Irlandii, Szwecji i Rumunii. Ich produkcję licencyjną objęli wiodący producenci uzbrojenia: General Dynamics (USA i Kanada), BAE Systems (Wielka Brytania) oraz chilijskie przedsiębiorstwo FAMAE + CARDOEN.

Piranha IIIH to kołowy transporter z napędem 8x8, wykorzystujący projekt oryginalnej Piranha III. Dodano w nim kilka ulepszeń, w tym nowe opancerzenie. Pojazd może przenosić szeroką gamę uzbrojenia oraz do 9 żołnierzy. Załoga Piranha III składa się z trzech osób (działowego, kierowcy i dowódcy).

Piranha IIIC również opiera się na konstrukcji Piranha III, ale można ją wyposażyć w modułową ochronę opancerzenia, która zapewnia wysoki poziom ochrony przed ostrzałem z broni ręcznej, wybuchami min i granatnikami przeciwpancernymi. W zależności od wersji pojazd w tym wariancie może pomieścić do 11 żołnierzy.

Na podstawowe uzbrojenie wozów z rodziny Piranha składają się mocowane do nich granatniki lub wyrzutnie pocisków przeciwpancernych. Dodatkowo można je wyposażyć w karabin maszynowy kal. 7,62 mm. W niektórych wersjach występują również automatyczne działko kal. 30 lub 35 mm. W zależności od wariantu wozy te mają masę od 6,3 do 9,3 t, ale istnieje też zbudowana dla Szwecji wersja MOWAG Piranha IIIC 10×10 ważąca aż 18 t. Pojazd osiąga prędkość do 100 km/h.