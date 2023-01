RPA, afrykański sojusznik Putina. Nowoczesna broń z Republiki Południowej Afryki

Od Salamandry do Kruka. Wyboista droga do polskich śmigłowców szturmowych

Umkhonto to rodzina pocisków przeciwlotniczych, przystosowanych do startu z pionowych kontenerów startowych. Pocisk waży 130 kg, ma 23-kg głowicę i został zaprojektowany do zwalczania szerokiej gamy celów powietrznych – od samolotów i śmigłowców, poprzez pociski przeciwokrętowe , po drony i naddźwiękowie pociski samosterujące.

G6 charakteryzuje się dużym zasięgiem - mimo lufy o długości 45 kalibrów przekracza on 30 km. Jest także dostosowana do walki bezpośredniej, gdy cel znajduje się w zasięgu wzroku. Broń została umieszczona na zmodyfikowanym podwoziu transportera Ratel, dzięki czemu jest dobrze zabezpieczona także przed minami.

Obecnie trwają prace nad dalszym rozwojem tej broni i jej wariantu samobieżnego. Cel jaki chce osiągnąć producent to redukcja masy do 2,5 tony przy jednoczesnym zwiększeniu zasięgu ognia do 36 km, co dałoby G7 zasięg zbliżony do znacznie cięższych haubic kalibru 155 mm.