"Bardzo zmieniły sytuację". W Ukrainie chwalą polskie haubice

AHS Krab to konstrukcja na podwoziu gąsienicowym z lufą o długości 52 kalibrów. Kompleks jest napędzany niemieckim silnikiem wysokoprężnym MTU MT 881 Ka-500 o mocy do 1 000 KM. Warto wspomnieć, że – według serwisu Militarnyj – Ukraina jest pierwszym odbiorcą eksportowym tej broni.

Według zapewnień producenta, haubica jest przeznaczona do niszczenia takich celów jak: artyleria rakietowa, stanowiska dowodzenia, węzły łączności i umocnienia terenowe, pododdziały czołgów zmechanizowanych i zmotoryzowanych, czy środki pancerne i opancerzone. Zapas amunicji do haubicy liczy 40 pocisków, z czego 29 znajduje się w wieży pojazdu, a 11 w kadłubie.

Masa bojowa AHS Krab wynosi 48 ton. System osiąga prędkość do 60 km/h po utwardzanych drogach, do 15 km/h po wyboistych drogach oraz do 30 km/h po terenach równinnych. Donośność minimalna armatohaubicy wynosi ok. 4,7 km, a maksymalna 40 km. Oprócz podstawowego uzbrojenia AHS Krab jest wyposażona w karabin maszynowy kal. 12,7 mm WKM-B i wyrzutnie granatów dymnych 902A 81 mm.