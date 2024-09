Rosyjskie drony nad Białorusią. Jeden prawie dotarł do Litwy

W nocy z 6 na 7 września do białoruskiej przestrzeni powietrznej wleciało aż osiem rosyjskich dronów, co wymusiło też dużą reakcję lotnictwa wojskowego Białorusi, ponieważ w powietrzu znalazło się wiele samolotów oraz śmigłowców. Wyjaśniamy co się tam działo.