Rosyjski siewca śmierci. Ukraińcom wreszcie udało się go zniszczyć

Do listy zniszczonego rosyjskiego sprzętu armia naszego sąsiada dopisała Zemledeliye. To nowoczesna, rzadka broń oddziałów Putina, której wyeliminowanie jest bardzo ważną informacją. Wyjaśniamy dlaczego.

Zemledeliye jest jednym z najnowszych rozwiązań rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. To system minowania narzutowego, który zaprezentowano w 2020 r., a do służby wprowadzono ledwie kilkanaście miesięcy temu. Rosjanie wykorzystują w Ukrainie co najwyżej kilka egzemplarzy, ale mimo tego są w stanie siać terror na dużym obszarze. Teraz będzie to dla nich trudniejsze, ponieważ jeden z Zemledeliye doszczętnie zniszoczno.

Atak na rosyjski Zemledeliye

Zemledeliye udało się wykryć jednostce rozpoznania powietrznego 128. brygady szturmowej. Wykorzystano do tego drona zwiadowczego Leleka-100. Po przekazaniu stosownych informacji dowództwu, do akcji wkroczyła artyleria. Udało się uderzyć bardzo celnie. Trafiono w rakiety przeznaczone do wyrzutni rosyjskiego sprzętu, co spowodowało widowiskowe, bardzo duże wybuchy.

To drugi potwierdzony egzemplarz Zemledeliye zniszczony podczas tej wojny. Jednocześnie po raz pierwszy mamy do czynienia z nagraniem w dobrej jakości pozwalającym przyjrzeć się działaniom ukraińskiej armii.

Nie podano jeszcze dokładnej lokacji miejsca, w którym przeprowadzono ten atak. Ukraińskie media informują tylko, że chodzi o południową Ukrainę. W obliczu trwającej tam kontrofensywy zniszczenie Zemledeliye jest niezwykle istotne, ponieważ dzięki takim sprzętom Rosjanie bardzo mocno utrudniają Ukraińcom realizację planów wyłączając poszczególne tereny z działań piechoty.

Rosyjskie miny stawiane na odległość

Zemledeliye to sprzęt mobilny, bazuje na ośmiokołowym podwoziu ciężarówki Kamaz. Najważniejszym elementem jest jednak wyrzutnia posiadająca aż 50 prowadnic na rakiety kal. 122 mm. Rosjanie montują w nich miny przeciwpancerne lub przeciwpiechotne i tym samym są w stanie szybko pokryć nimi bardzo duży teren.

Zasięg rakiet Zemledeliye (a tym samym zasięg stawiania pola minowego) wynosi aż 15 km. Zemledeliye, jak na nowoczesny sprzęt przystało, ma przy tym wbudowane liczne systemy elektroniczne zwiększające jego efektywność.

Dzięki niektórym z rozwiązań jest w stanie np. na bieżąco mapować teren swoich działań, zapisywać lokalizację rozrzuconych min i przesyłać ją do wozu dowodzenia. Posiada nawigację satelitarną, komputer pokładowy, a nawet stację pogodową by na bieżąco dokonywać korekt i uwzględniać wpływ niektórych czynników atmosferycznych na lot pocisków.

Miny, w zależności od powierzchni, na którą opadają, zakapują się do połowy swojej długości albo stają na rozkładanej podstawie. Jak zauważył Przemysław Juraszek, w Ukrainie najczęściej wykorzystywane są przez Rosjan miny przeciwpiechotne POM-3. To śmiercionośne rozwiązanie, którego zakazuje Traktat Ottawski z 1997 r. (Rosja jak wiele innych państw azjatyckich go nie podpisała).

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski