"Inteligentne" miny POM-3 w Ukrainie. Stanowią część systemu ISDM Zemledeliye

Ponadto co ważne system wedle dostępnych informacji automatycznie oznacza zaminowane tereny na mapie i przesyła informacje wyżej do dowództwa. Jest to bardzo istotna kwestia, bo nieraz w historii zdarzało się żołnierzom wchodzić w niewiedzy na własne pola minowe.

Z kolei środkiem rażącym systemu są miny przeciwpancerne bądź przeciwpiechotne POM-3, których niewybuchy znaleziono w pobliżu Charkowa. Są to miny przeciwpiechotne, których zasada działania wygląda podobnie do słynnych skaczących min typu S (Skacząca Betty). Warto też zwrócić, że na niektórych minach widać, że zostały wyprodukowane w ubiegłym roku.

Jest to przydatna opcja jeśli np. Rosjanie będą chcieli przejść przez zaminowany teren do kontrataku następnego dnia. Z drugiej strony i tak będzie to ryzykowana przeprawa, ponieważ zawsze będą niewypały, co widać po znalezionych przez Ukraińców minach.