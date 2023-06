Katastrofę śmigłowca potwierdził białoruski resort obrony, a z informacji przekazanych przez białoruską grupę Hajun wynika, że maszyna należała do Rosjan. Na Mi-24 był widoczny również symbol "Z", który sugeruje, że miała ona uczestniczyć w wojnie w Ukrainie. Jakimi możliwościami dysponuje śmigłowiec, który spadł na terytorium Białorusi?

Chociaż są to leciwe maszyny, uczestniczyły w misjach w Iraku i Afganistanie. W drugim z tych państw Mi-24 dorobiły się przydomka " diabelski rydwan ". Śmigłowce funkcjonują również pod nieoficjalną nazwą " latające czołgi".

Mi-24 są regularnie używane przez Rosjan w wojnie przeciwko Ukrainie. Tym, co odróżnia je od innych maszyn bojowych tego typu, jest to m.in. możliwość przewożenia pasażerów (nawet do ośmiu żołnierzy sił specjalnych).