Rosyjska wiara w drewno wciąż silna. Tak chcą się bronić przed dronami

Rosjanie pokazali swoje zamiłowanie do wykorzystania drewna jako ochrony już w pierwszych miesiącach wojny podczas epizodu kijowskiego, kiedy to używali drewna jako ochrony chłodnic ciężarówek przed bronią strzelecką. To w teorii zwiększało ochronę chłodnicy, ale z drugiej strony ograniczało do niej przepływ powietrza, powodując przegrzewanie się silnika.