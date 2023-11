Rosyjska szarża pod Wuhłedarem. Nie skończyła się dla nich dobrze

W drugim przypadku ukraińska 72 Samodzielna Brygada Zmechanizowana pochwaliła się uszkodzeniem rosyjskiego bojowego wozu piechoty z rodziny BMP oraz trzech czołgów. Jeden z nich to był poradziecki T-80BW , ale dwa pozostałe to już nowa produkcja czołgów T-72B3 z 2022 r.

Dwa zniszczone czołgi to modernizacja z 2022 r. czołgów T-72B3 produkowanych od 2011 r. Te były najliczniej produkowanym wariantem rosyjskich czołgów wyposażonych w nowoczesny system kierowania ogniem Sosna-U oparty francuskie o kamery termowizyjne Catherine-FC, o czym pisał dziennikarz Wirtualnej Polski Łukasz Michalik.

Był to ogromny progres w stosunku do starszych maszyn , których możliwości walki w nocy lub w złych warunkach pogodowych bardzo odstawały od nowoczesnych zachodnich maszyn. Warto nadmienić, że optoelektronika wraz z zastosowaniem celniejszej armaty 2A45M-5 i modyfikacją karuzeli amunicyjnej i automatu ładowania umożliwiającą wykorzystanie nowych dłuższych penetratorów APFSDS-(T) były jedynymi istotnymi modyfikacjami.

Czołgi T-72B3 były ekonomiczną modernizacją poradzieckich T-72B więc silnik czy pancerz zasadniczy pozostał nienaruszony. Jedyne czego dokonano to unifikacji pancerza reaktywnego na Kontakt-5 w przypadku maszyn wyposażonych w starszy Kontakt-1 .

To jednak jak pokazują rosyjskie straty w Ukrainie, okazało się niewystarczające i w wersji produkowanej od 2022 r. widać znacznie bogatsze obłożenie czołgu pancerzem reaktywnym. Ta wersja otrzymała m.in. fartuchy boczne wyposażone w kostki pancerza reaktywnego Kontakt-5, a wieża otrzymała więcej kostek Kontakt-1.

Takie działanie podniosło poziom ochrony czołgu, ale także i masę. Ta z tego co wiadomo, nie została zrekompensowana mocniejszym silnikiem oraz czołgi w zależności od czasu produkcji jeszcze mają system kierowania Sosna-U z francuską termowizją bądź opierają się na gorszej jakości zamiennikach. Francja zaprzestała dostaw komponentów ze względu na embargo i Rosji zostało to co mieli w magazynach.