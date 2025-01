Zmasowany atak na Ukrainę. Jest komunikat polskiej armii

Polskie F-16 przenoszą pociski powietrze-powietrze średniego zasięgu AIM-120C-7 AMRAAM, które pozwalają zwalczać cele na dystansie do ok. 100 km, a także pociski krótkiego zasięgu AIM-9X Sidewinder, które są nowocześniejsze i mogą służyć do zwalczania dronów bądź pocisków manewrujących, z których podczas zmasowanych ataków Rosjanie bardzo często korzystają. F-16 może rozpędzać się do ok. 2100 km/h i operować na wysokościach przekraczających 15 km.