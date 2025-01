Roboty niczym z filmów science fiction. Diepiesza w rosyjskiej armii

Według producenta gąsienicowa wersja Diepieszy charakteryzuje się dużą zwrotnością i może osiągać prędkość do 15 km/h, oraz przenosić ładunki o masie nieprzekraczającej 100 kg. Z kolei wersja kołowa jest w stanie poruszać się z prędkością ok. 30 km/h i przenosić ładunki o masie do 200 kg. Obydwa bezzałogowe modele są sterowane za pomocą specjalnych joysticków oraz gogli zapewniających widok FPV (ang. First Person View).