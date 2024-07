Rosjanie tworzą strefy śmierci. Korzystają z potężnych bomb RBK‑500

W sieci pojawiło się nagranie z użycia przez Rosjan bomby szybującej przeznaczonej do rażenia obszarowego bazującej na bombach RBK-500 wzbogaconych o moduł UMPK (Unifitsirovannogo nabora Modulei Planirovanie i Korrekcii) .

Ten sprawia, że stare rozwiązanie z lat 80. XX wieku, którego użycie w obecnych warunkach byłoby samobójstwem dla rosyjskich pilotów zyskało "drugie życie". Stanowią one dla Ukraińców ogromny problem ze względu na obszarowy charakter rażenia.

Bomby RBK-500 o masie 500 kg zawierają głowicę kasetową zakazaną przez wiele państw świata mieszczącą kilkaset bombletów w zależności od wersji. Przykładowy ładunek obejmuje 126 bombletów AO-2.5RT, OAB-2.5RT, OFAB-50UD lub OFAB-2.5 przeznaczonych do zwalczania siły żywej przeciwnika. Dla bombletów AO-2.5RT o masie lekko ponad 2 kg zasięg rażenia odłamków około 30 m dla żołnierzy na otwartym polu lub 10 m dla ukrytych w okopach.

Drugim ładunkiem jest aż 268 bombletów przeciwpancernych PTAB-1M ważących niecały kilogram. Są one zdolne przepalić około 200 mm stali pancernej, co pozwala zniszczyć szeroki zakres sprzętu pancernego. Jest to jednak rozwiązanie jednogłowicowe więc np. siatka czy klatka nad pojazdem zapewnia przed nimi ochronę.