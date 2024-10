Rosjanie początkowo poza tworzeniem jednostek wojskowych ze wszystkiego, co było obecne w okolicy, prowadzili także fortyfikacje dróg na zapleczu nawet 40 km od linii toczących się walk.

Teraz okazało się, że zbudowane na szybko fortyfikacje nie są dobrze zmapowane oraz nie są poprawnie oznaczone. To sprawia, że połączeniu z bardzo szybką jazdą w nocy bez oświetlenia powodują masę wypadków śmiertelnych. Rosyjskie kanały na Telegramie podają nawet 40 przypadków zgonów żołnierzy dziennie.

Warto zaznaczyć, że Rosjanie do logistyki na zapleczu używają cywilnych pojazdów ze szczególnym uwzględnieniem minibusów UAZ-452 Buchanka . Oferują one przyzwoite możliwości terenowe i ładowność, ale jak na pojazd cywilny przystało, są bardzo wrażliwe na jakikolwiek ostrzał.

Z tego względu kierowcy zarówno rosyjscy jak i ukraińscy zazwyczaj próbują pokonać zadaną drogę jak najszybciej to możliwe często przy wyłączonych światłach w celu zminimalizowania szansy wykrycia. Niektóre Buchanki mogą się rozpędzić nawet do 150 km/h co i tak nie zawsze wystarczy, aby zgubić drona FPV, a spotkanie się przy takiej prędkości z betonową przeszkodą bywa śmiertelne.