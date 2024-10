Kraj z Europy zdecydował. Stawiają "zęby smoka" na granicy z Rosją

Litwa, Łotwa i Estonia to kraje, które zaliczają się do największych sojuszników Ukrainy (biorąc pod uwagę dostawy broni i wyposażenia względem własnego PKB), a zarazem, z racji swojego położenia, do grona narodów najmocniej obawiających się potencjalnej agresji Rosji względem NATO. Jednym z aktualnie wdrażanych rozwiązań są umocnienia na granicach z Rosją.

"Zęby smoka" zawdzięczają swoją nazwę charakterystycznemu wyglądowi. Są to betonowe lub żelbetonowe piramidy, których historia sięga czasów II wojny światowej, kiedy zaczęto stosować je na szerszą skalę. Zazwyczaj każdy z pojedynczych elementów składających się na większą całość ma od ok. 90 cm do ok. 120 cm wysokości. To, a także duża waga i kształt stanowi utrudnienie dla pojazdów pancernych, w tym dla czołgów.