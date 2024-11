M712 Copperhead to przeciwpancerne naprowadzane laserowo pociski artyleryjskie kalibru 155 mm, opracowane w USA w latach 70. XX wieku przez firmę Martin Marietta. Zastosowanie technologii naprowadzania laserowego w Copperheadach umożliwiło znaczną poprawę precyzji artylerii, co było przełomem na miarę zimnej wojny.

Pociski te charakteryzują się możliwością trafienia w cel oznaczony promieniem lasera, emitowanym przez operatorów naziemnych, drony lub śmigłowce , co pozwala na bardzo dokładne niszczenie wybranych celów z minimalnym ryzykiem uszkodzeń ubocznych.

Jak donosi serwis Defence Romania, według raportów ukraińskiej jednostki specjalnej, użycie Copperheadów podczas operacji na terytorium Rosji, w obwodzie kurskim, wykazało wysoką skuteczność pocisków. Dokumenty opisujące ich zastosowanie, datowane od początku sierpnia do września 2024 r., wyciekły do rosyjskich mediów społecznościowych, ujawniając, że ukraińskie siły używały tej technologii już wcześniej. Ukraińscy żołnierze chwalili skuteczność Copperheadów w precyzyjnym niszczeniu rosyjskich czołgów i innych pojazdów bojowych, co pozwalało na eliminację priorytetowych celów na froncie.