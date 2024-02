Rosjanie coraz częściej używają 60‑letnich czołgów. Szybko w nich giną

T-72 to czołgi, których produkcja rozpoczęła się w 1973 r. Nawet pierwsze warianty prezentują realną wartość podczas wojny w Ukrainie. W przypadku T-55 sytuacja wygląda jednak inaczej, to maszyny, których historia sięga 1958 r. Posiadają bardzo słabe opancerzenie oraz niewielkie możliwości ofensywne spowodowane m.in. brakiem nowoczesnych sensorów i optyki. Montowano w nich armaty kal. 100 mm.

Portal Defence Express zauważa, że Rosjanie zdają sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą korzystanie z tak starych czołgów. Z reguły wykorzystują T-55 jedynie do wsparcia ogniowego, jako improwizowane działa samobieżne usadowione na okopanych pozycjach. Ponadto odnotowywano również przypadku używania najstarszych wozów opancerzonych i czołgów jako pojazdów kamikadze, ale często z mizernym skutkiem .

Pojawienie się T-55 na otwartej przestrzeni najczęściej oznacza dla niego i załogi wewnątrz wyrok śmierci. Tak było również w tym przypadku. Opancerzenie tego czołgu jest niewystarczające nie tylko do ochrony przed ostrzałem z innych, nowszych wozów pancernych. Nie gwarantuje przetrwania nawet przy spotkaniu z dronem FPV. Lepiej zabezpieczone czołgi stanowią dla niewielkich bezzałogowców znacznie trudniejszy cel, co ostatnio tłumaczył jeden z polskich ekspertów .

Może to świadczyć o spadających rosyjskich zdolnościach produkcyjnych i mobilizacyjnych. W jednym ze swoich komunikatów brytyjskie ministerstwo obrony podało, że od początku wojny w Ukrainie armia Putina straciła już ok. 2600 czołgów oraz ok. 4900 innych pojazdów opancerzonych.