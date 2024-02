Rosyjska Flota Czarnomorska w rozsypce? Ekspert mówi, jaka jest prawda

Szerokim echem odbił się również atak na stocznię w Sewastopolu podczas którego udało się unicestwić okręt desantowy projektu 775 (Minsk) oraz okręt podwodny 877 klasy Kilo (Rostow na Donu). Ten pierwszy (Ropucha w kodzie NATO) należy do serii okrętów, które były produkowane w Polsce do końca lat 80. Mają długość ok. 115 m i ładowność 500 t. Są uzbrojone w armaty 57 mm lub 76 mm, ale opcjonalne można stosować na nich także wyrzutnie Grad kal. 122 mm.