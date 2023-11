Rosjanie przygotowali wóz kamikadze. Sami musieli uciekać w popłochu

To efekt przemiany wozu (materiał pozwala ocenić, że był to transporter MT-LB) w broń kamikadze. To nie pierwszy raz gdy zauważono tego typu praktyki Rosjan na froncie. Kilka tygodni temu można było zobaczyć nagranie przedstawiające czołg T-62MW jako jeżdżącą bombę .

Nie jest wykluczone, że rosyjska operacja zakończyła się na minie, którą sami wcześniej ulokowali na ukraińskiej ziemi. To powszechnie stosowane przez nich działania. Już kilka miesięcy temu Ukraińcy oraz eksperci z Zachodu alarmowali, że nasz wchodzi sąsiad jest teraz najbardziej zaminowanym krajem na świecie. Ołeksij Reznikow w jednym z wywiadów stwierdził, że w niektórych odcinkach wzdłuż głównej linii frontu na metrze kwadratowym znajduje się do pięciu min.

Wóz jest w stanie pomieścić do 10 żołnierzy, ale na przestrzeni lat był wykorzystywany nie tylko jako transporter piechoty. Służył też m.in. w charakterze ciągnika artyleryjskiego do holowanych armat przeciwpancernych czy do przewozu amunicji. Konstruktorzy zastosowali w nim gąsienicową trakcję i silnik o mocy 240 KM. Maksymalna prędkość MT-LB to ok. 60 km/h, a jedną z ważniejszych cech pozostawała możliwość pokonywania akwenów. Jako uzbrojenie montowano w standardzie karabin maszynowy kal. 7,62 mm.