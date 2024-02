Chociaż eksperci są zdania, że przez najbliższe tygodnie będziemy mieli do czynienia z wojną pozycyjną, co jakiś czas pojawiają się próby ataków. W tym przypadku Rosjanie nie tylko zaliczyli porażkę, ale dodatkowo mocno się ośmieszyli. Nagranie pokazuje, że podczas manewrów większej kolumny pojazdów pancernych doszło do zderzenia dwóch czołgów. Zidentyfikowano, że były to T-72, którą są jednymi z liczniejszych tego typu pojazdów wykorzystywanych przez Rosjan.