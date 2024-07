Rosjanie chcieli pokazać swoją potęgę. Tylko się skompromitowali

Dzień Marynarki Wojennej to cykliczne święto rosyjskiej floty, które odbywało się już w czasach sowieckich, a w 2017 r. Władimir Putin ponownie nadał mu charakter święta państwowego. Tegoroczna osłona imprezy miała miejsce w niedzielę 28 lipca, ale już kilka dni przed startem brytyjski wywiad donosił, że Rosjanie mają problemy i ze względów bezpieczeństwa odwołano kluczową część obchodów , które miały odbyć się w Kronsztadzie.

"To już nie pierwszy raz od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę (w 2022 r.), gdy (różne) wydarzenia w Rosji są odwoływane (ze względów bezpieczeństwa). Niemniej, to wydarzenie jest najbardziej doniosłe spośród nich, co wskazuje na coraz większe trudności (Kremla) z zagwarantowaniem bezpieczeństwa swoim siłom zbrojnym" - napisano w komunikacie brytyjskiego ministerstwa obrony.