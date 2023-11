Rosjanie znaleźli go na plaży. Mieli sporo szczęścia

Zdjęcia drona MAGURA V5 (ang. Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus) zostały opublikowane przez Rosjan i bardzo szybko obiegły popularne portale społecznościowe. Są na tyle dobrej jakości, że nie ma wątpliwości co do tego, jaki sprzęt wpadł w ręce najeźdźców. Z krótkiego opisu wynika, że bezzałogowiec zaliczył niespodziewane lądowanie gdzieś na zachodnim wybrzeżu Półwyspu Krymskiego.

MAGURA V5 jest dość dużą konstrukcją, z ogólnodostępnych informacji wynika, że jego długość wynosi 5,5 m. Jest przy tym w stanie rozwijać prędkości 42 węzłów (78 km/h). Cechuje się ładownością do 320 kg, z czego ok. 200 kg może stanowić obciążenie bojowe. Taka ilość materiałów wybuchowych jest w stanie wyrządzić duże szkody atakowanym celom. Jednorazowo MAGURA V5 może pokonać dystans do 800 km.