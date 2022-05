Rosja przestawia Iskandery. Powodem rozpoczęcie akcesji Finlandii do NATO

Bardzo istotną jej częścią, w której Rosjanie mają przewagę nad państwami NATO, jest tzw. taktyczna broń nuklearna. Jest to broń jądrowa o ograniczonej sile rażenia teoretycznie dedykowana niszczeniu zgrupowań wojskowych przeciwnika, a nie miast. Z tego względu nuklearna głowica Iskanderów wedle wielu źródeł może mieć moc do 50 kt, czyli o wiele mniej niż 300 kt dostępne na pociskach strategicznych pokroju RS-24 Jars, ale to i tak trochę ponad dwukrotnie więcej niż to, co zrzucono na Nagasaki (22 kt).